Verhoogde concentraties PFAS aangetroffen in Dendermonde

In Dendermonde zijn in de bodem van een terrein dat sinds 2020 gebruikt wordt als brandweerkazerne verhoogde concentraties PFAS aangetroffen. Mensen die binnen een straal van 500 meter rond de site Noordlaan 33 wonen, nemen volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid best voorzorgsmaatregelen.

Aan hen wordt geadviseerd geen putwater te drinken en het ook niet te gebruiken om thee, koffie of ijsblokjes te maken of om mee te koken. Dat water wordt best ook niet gebruikt om zwembaden te vullen of een moestuin water te geven.

Deskundigen bekijken ook of bijkomende maatregelen nodig zijn voor inwoners rondom de brandweersite aan de Oude Vest 150 en de voormalige brandweerkazerne van Oudegem.