Indiase raket per ongeluk op Pakistan afgevuurd

Het Indiase leger heeft woensdag verkeerdelijk een raket afgevuurd op Pakistaans grondgebied. Dat heeft New Delhi vrijdag gemeld. De Indiase strijdkrachten hebben het daarbij over “een zeer betreurenswaardige” handeling. Islamabad had donderdag al melding gemaakt van een “ongewapende supersonische raket” die zijn grondgebied had getroffen. Daarbij werd eigendom van burgers beschadigd, maar er waren geen slachtoffers.

“Tijdens routineonderhoud heeft een technische storing er woensdag toe geleid dat een raket per ongeluk werd afgevuurd”, klinkt het. De raket kwam neer “in een regio van Pakistan. Er is een onderzoek op hoog niveau ingesteld. Volgens Islamabad landde de raket in de oostelijke provincie Punjab.

De Pakistaanse legerwoordvoerder had het donderdag over een flagrante schending, en waarschuwde voor zulke incidenten in de toekomst. “Wat de oorzaak van dit incident ook was, het is aan de Indiërs om dit uit te leggen”, aldus majoor-generaal Babar Iftikhar.

“Het is belangrijk om te beklemtonen dat de vliegroute van dit object vele internationale en binnenlandse passagiersvluchten in gevaar bracht, zowel in het Indiase als in het Pakistaanse luchtruim, evenals mensenlevens en eigendommen op de grond,” aldus de reactie aan de Pakistaanse kant van de grens.