Congolese president in Brussel voor zorg voor hernia

De Congolese president Félix Tshisekedi verblijft dezer dagen in Brussel om er verzorgd te worden voor een hernia. Dat meldt het Congolese presidentschap vrijdag op Twitter, een dag nadat, op basis van een bron uit zijn entourage, bericht werd over een openhartoperatie die Tshisekedi in Brussel ondergaan zou hebben. Die berichtgeving werd al snel ontkend, maar nu pas is duidelijk wat dan wel de precieze reden is voor zijn verblijf in de Belgische hoofdstad. Tshisekedi stelt het intussen goed.

“De president verblijft momenteel in België waar hij zich laat verzorgen voor een hernia van de tussenwervelschijf (vaak afgekort als HNP, red.)”, klinkt het vrijdag in een tweet van het presidentschap, vijf dagen na zijn aankomst in ons land. “Het staatshoofd maakt hiervan gebruik om zijn jaarlijkse medische check-up te ondergaan, en hij stelt het goed.”

Tshisekedi plant nog enkele dagen rust en privébezoeken, maar reist daarna terug naar Kinshasa. De tweet wordt begeleid door enkele foto’s van de Congolese president in het gezelschap van dokters en een verpleegster.

La Libre Afrique, de aan de Afrikaanse actualiteit gewijde site van La Libre Belgique, berichtte donderdag dat Tshisekedi dinsdag een openhartoperatie ondergaan had, op basis van een bron in diens entourage. Vanuit de familie werd dat al snel ontkend: daar klonk het dat het om een gebruikelijke check-up ging, en dat hij het ziekenhuis al verlaten had.

Voor deze week was het staatsbezoek aan Congo gepland van het Belgische koningspaar, samen met premier Alexander De Croo en twee ministers. Dat werd echter voor de derde keer uitgesteld, nu vanwege de crisis in Oekraïne. Een nieuwe datum is er nog niet.