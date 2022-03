Drone uit Sovjettijdperk crasht in Kroatië: “Vreemd dat primitief tuig uur lang in luchtruim van NAVO kan rondvliegen”

Inwoners van de Kroatische hoofdstad Zagreb werden donderdagnacht plots opgeschrikt door een luide knal. “Het was alsof er een vliegtuig uit de lucht viel”, klinkt het bij getuigen. Maar het was een onbemande verkenningsdrone uit het Sovjettijdperk die was gecrasht toen het op 1.300 meter boven het EU- en NAVO-lid vloog. Volgens de Kroatische president Zoran Milanović was de drone afkomstig uit Oekraïne. Het incident gronding onderzocht, zeker met de oorlog in Oekraïne en de harde taal van Rusland tegenover Europa in het achterhoofd. “Het is heel vreemd dat zo’n primitief tuig een uur lang in het luchtruim van de NAVO kan rondvliegen, zonder opgemerkt te worden”, aldus de president.