Alain Mathot gaat in Cassatie tegen veroordeling voor corruptie

Alain Mathot gaat in cassatie tegen de uitspraak van het hof van beroep van Luik. De beslissing om een cassatiegeding in te dienen is vrijdag al genomen, zo kondigde zijn advocaat Jean-Phlippe Mayence aan.

Het voormalige Kamerlid en oud-burgemeester werd vrijdag door het hof van beroep veroordeeld voor corruptie in het kader van de bouw van de afvalverbrandingsoven van Herstal. Het hof legde een gevangenisstraf van 12 maanden met uitstel, een boete van 5.500 euro en een verbeurdverklaring van 700.000 euro op. Voor belastingontduiking werd Mathot veroordeeld tot een boete van 2.750 euro.

“Ik ben verbijsterd door deze beslissing, die de grote spreidstand betekent met de vrijspraak die (eind februari 2021) in eerste aanleg werd uitgesproken. De verklaringen van één persoon zijn voldoende om Alain Mathot te veroordelen, terwijl er geen bewijs is. Ik waarschuw de Belgische burgers hiervoor. Ik heb het er moeilijk mee”, legde de advocaat uit.

Mayence wees ook op het feit dat Alain Mathot in Luik werd berecht, waar hetzelfde dossier al meerdere keren werd behandeld. “Mijn aanvankelijke vrees is gegrond gebleken. Er is een wil naar corporatisme en protectionisme. Ik maak me zorgen en begrijp de beslissing van de drie magistraten niet, die werd beïnvloed door de eerste beslissing in beroep (in dit dossier, nvdr.) Indien de uitspraak anders was geweest, zou dat tot herziening van het proces hebben geleid”, betoogde Mayence.

“De laatste feiten dateren van 2009 en in 2022 spreekt het hof zelfs geen strafopschorting uit, terwijl Alain Mathot geen actie heeft ondernomen en geen strafblad heeft. Hij wordt veroordeeld enkel op basis van de verklaringen van Philippe Leroy (over ontmoetingen in Parijs om corruptiegeld op te strijken). De beslissing laat een bittere smaak na”, besloot Mayence.