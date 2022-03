Arbeider sterft door elektrocutie bij onderhoud lift in Nijvel

Een arbeider is donderdag om het leven gekomen in Nijvel nadat hij geëlektrocuteerd werd bij het onderhoud van een lift. Dat hebben het parket en het arbeidsauditoraat van Waals-Brabant vrijdag meegedeeld.

De 21-jarige technicus was onderhoudswerken aan het uitvoeren aan een lift in een gebouw van de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem. Hij was op het ogenblik van de feiten alleen aan het werk. Door een nog onbekende reden raakte de jongeman geëlektrocuteerd, waarschijnlijk in de loop van donderdagnamiddag.

De familie en werkgever van de technicus maakten zich donderdagavond ongerust toen ze nog niets hadden vernomen. De brandweer kwam ter plaatse en ontdekte daar het levenloze lichaam van de jongeman. Een gerechtelijke deskundige moet nu onderzoeken hoe het ongeval is kunnen gebeuren.