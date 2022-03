Vier gevallen van schurft opgedoken in kinderdagverblijf in Leuven

In kinderdagverblijf De Girafant in Leuven zijn vier gevallen van de huidziekte schurft opgedoken, zo bericht ROB-tv en de directeur van het kinderdagverblijf bevestigt het nieuws. Het gaat om drie kinderen en een begeleidster.

De Girafant biedt opvang aan 180 kinderen, die verspreid zitten over zes leefgroepen. De besmette kinderen zijn terug te brengen tot twee van de zes groepen, maar omdat er onderling nog contacten zijn geweest, is beslist om de volledige opvang gedurende een bepaalde periode te sluiten. “Het is namelijk niet uitgesloten dat er nog besmettingen opduiken”, zegt Fabienne Tejpar, directeur van het kinderdagverblijf.

De besmette kinderen en begeleidster zijn intussen in isolatie gegaan. Andere kinderen die eventueel besmet zijn, kunnen de ziekte niet doorgeven als ze geen symptomen hebben, dus zij kunnen de komende dagen wel nog naar de opvang komen. Van vrijdag 18 tot en met maandag 21 maart en van vrijdag 25 tot en met maandag 28 maart moet iedereen wel thuisblijven. Die twee verlengde weekends krijgt het volledige gebouw een grondige reinigingsbeurt. Het tweede sluitingsweekend moet iedereen, alle kinderen en alle medewerkers, zich ook preventief behandelen door een zalf te smeren.

Geen van de besmette kinderen is erg ziek. “Het is gelukkig geen gevaarlijke ziekte, maar het is wel erg vervelend. De kindjes en de begeleidster hebben erg veel jeuk.”

Het kinderdagverblijf wordt bijgestaan door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Het Agentschap voorziet ook de producten waarmee de kinderen zich moeten behandelen.