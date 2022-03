Amerikaanse president Biden wil extra sancties tegen Rusland, en waarschuwt voor “hoge prijs” bij gebruik van chemische wapens

De Amerikaanse regering wil in overleg met westerse partners verdere strafmaatregelen tegen Rusland nemen vanwege de oorlog in Oekraïne. Hij waarschuwde Moskou ook dat het “een hoge prijs zal betalen” als het chemische wapens gebruikt.

President Joe Biden kondigde in Washington aan dat hij in samenwerking met het Congres onder meer de normale handelsbetrekkingen met Rusland wil opschorten. Moskou heeft het statuut van ‘meest begunstigde natie’, wat de vrije handel in goederen en diensten vergemakkelijkt, maar zou dat dus kwijtgeraken. Op het vlak van de buitenlandse handel met de VS zou Rusland in dezelfde categorie vallen als bijvoorbeeld Cuba of Noord-Korea. Moskou kan de maatregel wel aanvechten bij de Wereldhandelsorganisatie.

De opschorting zou de weg vrijmaken voor hogere tarieven op Russische goederen. Biden wil ook een importverbod op onder meer Russische wodka, diamanten, en zeevruchten, wat belangrijke sectoren zijn voor de Russische economie. Bovendien zullen verdere sancties worden opgelegd aan Russische oligarchen. Biden benadrukte dat de VS deze stappen samen met zijn G7-partners en de EU neemt.

“Zware slag”

De handelsbetrekkingen tussen de VS en Rusland zijn echter beperkt: Rusland was volgens cijfers van de Amerikaanse autoriteiten in 2019 de twintigste leverancier van goederen aan de VS en leverde vooral olie en gas, metalen en chemicaliën. Het Witte Huis benadrukte echter dat dit, samen met de maatregelen van andere westerse partners, de Russische economie een zware slag zou toebrengen.

Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne hebben de VS, in coördinatie met de Europese Unie en andere bondgenoten, al zeer strenge sancties tegen Rusland ingesteld, onder meer tegen de grootste banken en tegen de Russische centrale bank. Die zetten de economie van Rusland nu al onder druk. Nog maar enkele dagen geleden hebben de VS ook een invoerverbod voor olie uit Rusland ingesteld. Bovendien leggen veel Amerikaanse bedrijven uit eigen beweging hun handel met Rusland stil.

“Derde Wereldoorlog vermijden”

De president beloofde ook “een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland te vermijden”, omdat dat zou leiden tot “de Derde Wereldoorlog”. “We gaan geen oorlog tegen Rusland voeren in Oekraïne”, zei Biden vanuit het Witte Huis. Hij beklemtoonde ook dat Moskou “een hoge prijs zal betalen” als het chemische wapens gebruikt in Oekraïne.

Het Westen is bezorgd over het mogelijke gebruik van chemische wapens door de Russische militairen in Oekraïne. Rusland van zijn kant beschuldigt Washington en Kiev ervan in Oekraïne laboratoria voor de productie van biologische wapens te financieren, wat door beide hoofdsteden wordt ontkend. De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties buigt zich vrijdag over de kwestie.

De Amerikanen zeggen dat ze de Russen ervan verdenken “leugens” te verspreiden om “anderen te beschuldigen van wat ze zelf van plan zijn”.

Over de Oekraïense vluchtelingen zei Biden dat de VS ze met “open armen zal ontvangen”, zonder in detail te gaan.