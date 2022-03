Ook uw pensioenspaarfonds heeft te lijden onder de oorlog in Oekraïne. De verschillende Belgische pensioenspaarfondsen staan sinds het begin van 2022 tussen de 7 en 14 procent in het rood. “Voor wie dicht bij de vervaldag staat, kan dat een probleem zijn”, zegt Frans Cleymans van Leleux Associated Brokers.