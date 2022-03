Geen Russische afkeer, geen voetbal meer: Oekraïense voetbalbond schorst recordinternational levenslang

Tymosjtsjoek (centraal) met Axel Witsel (links) in zijn tijd bij Zenit. — © AFP

Omdat hij weigerde de Russische inval in buurland Oekraïne te veroordelen en intussen nog steeds aan de slag is als assistent-coach bij de Russische topclub Zenit Sint-Petersburg, heeft de Oekraïense voetbalfederatie recordinternational Anatoli Tymosjtsjoek levenslang geschorst, zo maakte de federatie vrijdag bekend.

De trainerslicentie van de 42-jarige voormalige aanvoerder van de nationale elf wordt nu ingetrokken, klinkt het in de mededeling. Tymosjtsjoek kan daardoor niet meer aan de slag in eigen land. Ook worden zijn in Oekraïne gewonnen titels geschrapt.

In Oekraïne kwam hij uit voor Volyn uit zijn geboortestad Loetsk, alvorens eind vorige eeuw naar topclub Sjachtar Donetsk te verhuizen. Met die club won hij drie landstitels, drie bekers en een Supercup. Nadien kwam hij nog uit voor Zenit (samen met Axel Witsel), Bayern en Kairat Almaty. Vrijwel meteen na zijn afscheid als speler ging hij als assistent-coach bij Zenit werken.