Manchester United recupereert Cristiano Ronaldo tegen Tottenham: “Ik denk dat hij klaar is”

Manchester United kan zaterdag in de competitiewedstrijd tegen Tottenham opnieuw rekenen op Cristiano Ronaldo. De 37-jarige Portugees miste de derby van vorige zondag bij Manchester City (4-1) door een heupblessure. Donderdag hervatte hij de training. “En hij deed dat goed”, bevestigde T1 Ralf Rangnick op zijn persbabbel. “Ik denk dat hij klaar is voor de match tegen Tottenham.”

Naast Ronaldo keren ook Edinson Cavani en Raphael Varane terug. Cavani sukkelde met de lies, Varane liep vorige week een coronabesmetting op. Ook Luke Shaw legde vorige week een positieve test op COVID-19 af. Donderdag testte hij opnieuw positief. Hij blijft voorlopig dus afwezig.

Scott McTominay ten slotte kampt met een kuitblessure en is twijfelachtig. United lijkt geen risico willen nemen met de Schotse middenvelder met het oog op de terugwedstrijd in de achtste finales van de Champions League, dinsdag tegen Atlético Madrid. Het heenduel in de Spaanse hoofdstad eindigde vorige maand op 1-1.

Het wordt de komende weken nog knokken voor Man Utd om de top 4, en het bijhorend Champions League-ticket, te halen in de Premier League. De Mancunians staan na 28 speeldagen vijfde, met 47 punten. Nummer vier Arsenal heeft maar één puntje meer, maar wel nog drie wedstrijden te goed.