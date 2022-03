Onderzoek gestart naar fictieve tewerkstelling van communistische presidentskandidaat in Frankrijk

Roussel zelf verklaarde reeds over documenten te beschikken die zijn activiteit als parlementair medewerker van voormalig parlementslid Jean-Jacques Candelier kunnen staven. Hij zei “verrast en verontwaardigd” te zijn over het artikel in Médiapart.

De communistische presidentskandidaat betwistte voorts ook dat hij 3.000 euro per maand verdiende, zoals Médiapart schreef. “Ik ben begonnen aan 2.460 netto en ben geëindigd met 2.700”, aldus Roussel. Roussel deed de aantijgingen ten slotte nog af als verklaringen van personen die “op voet van oorlog” met hem leven.

(belga)