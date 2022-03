Chelsea is niet de enige: ook Russische eigenaar van Vitesse zet club te koop

Daarnaast treedt hij ook met onmiddellijke ingang terug uit de Raad van Commissarissen van de club. Vitesse verzekert in de korte mededeling dat de “continuïteit van de club gewaarborgd blijft”.

“Het doet me veel pijn om zo afscheid te nemen van Vitesse, maar in de huidige situatie neem ik deze moeilijke beslissing in het belang van de club, medewerkers, supporters, sponsoren en andere stakeholders”, klinkt het bij Oyf. “Ik kijk terug op een bijzondere periode, waarin ik me altijd erg betrokken voelde bij de club en genoten heb van de mooie prestaties. Vitesse zit in mijn hart en dat zal altijd blijven gelden voor de club en de supporters.”

Bij Vitesse is er met Loïs Openda één Belg aan de slag. Hij wordt tot eind dit seizoen uitgeleend door landskampioen Club Brugge.

© ISOPIX

Britse regering overweegt aangepaste licentie voor Chelsea

De Britse regering overweegt voetbalclub Chelsea een aangepaste licentie te verschaffen, waarmee de werking van de club vlotter zou moeten verlopen, zo verklaarde een woordvoerder van eerste minister Boris Johnson vrijdag aan persagentschap Reuters.

Donderdag kondigde de Britse overheid nieuwe sanctiemaatregelen aan tegen de Russische clubeigenaar Roman Abramovitsj. Niet alleen zijn tegoeden werden bevroren, maar ook alle entiteiten die eigendom zijn of gecontroleerd worden door de Russische oligarch. De ploeg van Rode Duivel Romelu Lukaku kreeg de toestemming om wedstrijden te blijven spelen, maar gaat daarnaast wel gebukt onder tal van sancties. Zo moest Chelsea de fanshop sluiten en mag het geen kaartjes meer verkopen voor thuiswedstrijden. Spelers vastleggen of contracten verlengen is voorlopig ook niet mogelijk en zelfs de verkoop van de club staat momenteel “on hold”. Vlak na de Russische invasie in buurland Oekraïne had Abramovitsj reeds te kennen gegeven een stap opzij te zetten bij The Blues, niet veel later werd duidelijk dat hij van plan is de club definitief te verkopen.

“We staan in contact met de club en de Premier League omtrent problemen die zijn opgedoken na het instellen van de sancties en de licentie die het ministerie heeft uitgevaardigd”, klinkt het bij de woordvoerder van de Britse premier. “Het is nu aan de club om een aangepaste licentie te vragen. Het is de verwachting dat ze dat ook zullen doen.”