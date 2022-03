25-jarige bestuurster levensgevaarlijk gewond na botsing met werfvoertuig in Merksem

Bij een ongeval aan de Victor Govaertslaan in Merksem is donderdagnacht een 25-jarige vrouw levensgevaarlijk gewond geraakt. Ze verloor de controle over haar stuur en botste in een werfzone tegen een stilstaand werfvoertuig.

Het ongeval gebeurde iets na 1 uur ‘ s nachts. “De vrouw verloor de controle over het stuur en is dan gebotst op een bulkwagen die op de stoep in een werfzone stond”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns.

Niemand was getuige van het ongeval, tot enige tijd later toevallig een ambulance voorbijreed op weg naar het ziekenhuis Jan Palfijn. “De ambulance, met een patiënt aan boord, stopte als eerste bij het ongeval. De ambulanciers konden de vrouw uit de wagen halen. Een andere ziekenwagen en een MUG kwamen ter plaatse voor de verdere zorgen”, aldus Bruyns.

Brandweer Zone Antwerpen kwam ter plaatse voor de rokende wagen en voor het takelen van het wrak na het onderzoek van de verkeersdeskundige. “Op zijn vraag is de wagen in beslag genomen voor verder onderzoek. Het slachtoffer is met levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis”, zegt Bruyns nog.

