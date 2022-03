Na wederzijdse beschuldigingen over mogelijk gebruik van chemische wapens: Rusland roept VN-Veiligheidsraad bijeen

De oorlog in Oekraïne wordt niet alleen op het terrein uitgevochten, dat weet u. Ook in de (sociale) media woedt een hevige propagandaoorlog, met valse beschuldigingen heen en weer. Zoals over de productie of het gebruik van niet-conventionele wapens: vuile bommen, tactische kernwapens, of biologische en chemische wapens.

Moskou riep maandag al de VN-Veiligheidsraad samen omdat dat er volgens het Russische ministerie van Defensie in Oekraïne een netwerk bestaat van biologische labo’s dat in opdracht van het Pentagon zou werken. Klopt helemaal niets van, lieten internationale factcheckers al verstaan. En ook de VN zegt niets af te weten van de militair-biologische activiteiten van de Verenigde Staten op het grondgebied van Oekraïne. En toch vergadert de Veiligheidsraad vrijdag over de beweringen.

© EPA-EFE

Het kadert volgens de VS en het Verenigd Koninkrijk allemaal in een poging van Rusland om een vals voorwendsel te creëren om dan zelf chemische wapens te kunnen gebruiken. Poetin en co. dropten al duizenden bommen op Kiev, Charkov en andere steden, beschoten burgers die via humanitaire corridors hun stad probeerden te ontvluchten en vielen in Marioepol een kinderziekenhuis aan. De kans is dus zeker niet onbestaande dat ze ook chemische of andere niet-conventionele wapens zullen inzetten, vreest het Westen. Het Witte Huis liet donderdag weten zeer bezorgd te zijn over het mogelijke gebruik van dergelijke wapens door Rusland.

LEES OOK. Vechten om eten, doden op straat en elk halfuur een bom: hoe inwoners van Marioepol vastzitten in “hel op aarde” (+)

“We moeten allemaal goed opletten voor het mogelijke gebruik van chemische en biologische wapens in Oekraïne door Rusland. Of voor valse voorwendsels om ze te gebruiken”, verklaarde Jen Psaki, de woordvoerster van de Amerikaanse president Joe Biden.

© REUTERS

Ook de Britten lieten zich in die zin uit. Zowel de minister voor Technologie Chris Philp als premier Boris Johnson. Het “barbaarse regime in Moskou” zou zoiets weleens kunnen doen omdat het Russische leger er maar niet in slaagt om vooruitgang te boeken op het terrein, verklaarde hij.

Volgens Johnson staat de strategie van Poetin ook klaar en duidelijk in het Russische oorlogsdraaiboek. “Ze beschuldigen de tegenstander of de VS ervan chemische wapens te verbergen en gebruiken dat als excuus om er zelf mee uit te halen”, waarschuwde hij.

Hoe de VN-Veiligheidsraad zal aflopen is momenteel nog niet duidelijk.