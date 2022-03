Onderzoek naar Mechelse agent die mogelijk iets in drankje van collega deed

De Algemene Inspectie van de politie voert een onderzoek naar een Mechelse politie-inspecteur na verschillende klachten dat de man iets in een drankje van een of meerdere vrouwelijke collega’s zou hebben gedaan. Dat schrijft Het Laatste Nieuws en het Antwerpse parket bevestigt het onderzoek. Voorlopig is de man nog niet in verdenking gesteld van strafbare feiten.