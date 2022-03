Thibaut Courtois verkozen tot Speler van de Maand in La Liga

Doelman Thibaut Courtois is verkozen tot Speler van de Maand februari in La Liga, zo maakte zijn club Real Madrid vrijdag bekend.

Dat Real mooi aan de leiding staat in Spanje met acht punten meer dan eerste achtervolger FC Sevilla, heeft het deels aan onze landgenoot te danken. Courtois hield in de vier competitieduels van februari zijn netten schoon, waardoor Real tegen Granada, Alavés en Rayo Vallecano zeges kon boeken. Puntenverlies kwam er vanwege een scoreloos gelijkspel tegen Villarreal.

Voor Thibaut Courtois is het de tweede keer in zijn carrière dat hij tot beste speler van de maand verkozen werd in La Liga. Die eer viel hem eerder al in januari 2020 te beurt. Courtois werd toen de eerste Belg ooit op de erelijst.

Niet alleen in La Liga, maar ook in de andere competities blinkt Courtois dit seizoen meer dan ooit uit bij Real. In de Champions League had hij met enkele mirakelsaves een stevig aandeel in de kwalificatie voor de kwartfinales, ten nadele van Paris Saint-Germain.