Politie rolt groot drugsnetwerk op: zeven arrestaties, grote partij drugs, cash geld en auto’s in beslag genomen

De politie heeft de voorbije dagen zeven mensen gearresteerd na een reeks huiszoekingen in de provincie Antwerpen en in Nederland. Het ging om een onderzoek naar een groot drugsnetwerk. Spil van de organisatie zou een koppel uit Schoten zijn. Naast de arrestaties nam de politie ook een grote partij drugs, 100.000 euro cash en vier voertuigen in beslag.

Het onderzoek startte twee jaar geleden al. Toen kwam de recherche van de lokale politie Lier een grote cannabisplantage in opbouw op het spoor in een gebouw in de Mechelsestraat, in het centrum van de stad. De plantage werd ontmanteld en het materiaal in beslag genomen.

“Uit het onderzoek bleek vrij snel dat de plantage vermoedelijk een onderdeel was van een veel groter geheel. De Lierse speurders beten zich vast in het dossier en konden een groot netwerk in kaart brengen. Een netwerk dat zich bezighield met de inrichting en het beheer van cannabisplantages en met de in- en uitvoer van cannabisproducten”, zegt een woordvoerder van het Antwerpse parket. “Om de cannabisproducten vanuit Spanje naar ons land in te voeren, werd gebruik gemaakt van mobilhomes.”

Alleen in België werden 45 politiemensen ingezet bij de actie. — © rr

15 huiszoekingen

De Mechelse onderzoeksrechter besliste om de voorbije week op twaalf plaatsen in de provincie Antwerpen huiszoekingen te houden. Dat was het geval in Schoten, Schilde, Berchem, Mortsel, Wommelgem, Hulshout en Brasschaat. In het Nederlandse Axel en Hoofddorp werden drie huiszoekingen uitgevoerd. De huiszoekingen werden gecoördineerd en uitgevoerd door de recherche van Lier, in samenwerking met andere politiezones.

Onder meer in deze woning in Schoten vielen de speurders binnen. — © rr

De drugs die in beslag werden genomen. — © rr

Volgens de speurders was een koppel uit Schoten de spil van de organisatie. “Er zijn in totaal zeven mensen opgepakt en verhoord. Uiteindelijk werden vijf mensen door de onderzoeksrechter aangehouden”, aldus nog het parket.

Drugs en wapens

Bij de huiszoekingen van afgelopen dinsdag trof de politie grote hoeveelheden drugs aan. “Het ging om 12,6 kilogram cocaïne, 6.794 xtc-pillen, meer dan 2 kilogram crystal meth, 40 kilogram cannabis, 3,8 kilogram cannabispasta, 1 kilogram speed, 1 kilogram hasjiesj, 4,8 kilogram hasjiesblokken en 6,8 gram heroïne. Daarnaast heeft de politie ook twee vuurwapens met munitie in beslag genomen, net als grote hoeveelheden materiaal om cannabisplantages op te zetten. Er is ook 100.000 euro aan cash geld aangetroffen. Ook die geldsom is in beslag genomen, net als vier voertuigen.”

In Schoten werd ook een kampeerwagen in beslag genomen. Mogelijk werd het voertuig gebruikt om cannabis en toebehoren ons land binnen te smokkelen. — © rr

Aan de actie van de voorbije week namen 45 Belgische politiemensen en enkele Nederlandse speurders deel. Het gerechtelijke onderzoek wordt de komende weken verdergezet.