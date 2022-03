Van een buitenechtelijke relatie met een gymnaste tot zijn stoere hobby’s: de mysteries rond het privéleven van Vladimir Poetin

Terwijl de hele wereld toekijkt hoe Vladimir Poetin de aanval blijft inzetten op Oekraïne, gonst het van de geruchten over zijn privéleven. Veel is er nochtans niet geweten over de familie van de Russische president. Er doen wel allerlei verhalen de ronde, gaande van een vrouw uit Georgië die beweert zijn echte moeder te zijn tot een buitenechtelijke relatie met een Olympisch gymnaste. Ook zijn opvallende ‘stoere’ hobby’s belichten we in bovenstaande video.