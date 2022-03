De prijs van stookolie gaat morgen sterk omlaag, nadat de olieprijzen de voorbije weken voortdurend zijn blijven stijgen. Althans, zo lijkt het toch. Want hoewel de maximumprijs van stookolie daalt, moeten de leveranciers nog steeds erg duur inkopen. Vraag is dus of je vanaf zaterdag effectief aan een voordeligere prijs zal kunnen bestellen.