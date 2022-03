De aardappelloods van de Vlaamse Hardwin in Ternopil, doet nu dienst als schuilkelder voor zijn gezin en dat van de buren.

Minstens 130 Belgen verblijven vandaag nog in Oekraïne, blijkt uit cijfers van Buitenlandse Zaken. Een van hen is de West-Vlaming Hardwin (40). Vanuit de stad Ternopil vertelt hij hoe zijn vrouw en kinderen in de schuilkelder leven. En hoe hij zelf de straat bewaakt met een kalasjnikov die hij van de burgemeester kreeg.