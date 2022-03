Al maanden geen gesprekken meer tussen Mohamed Salah en Liverpool: vertrekt hij straks gratis?

Transfergoeroe Fabrizio Romano laat er geen twijfel over bestaan: Liverpool FC wil dat Mohamed Salah op Anfield blijft, en ook de Egyptenaar ziet zijn periode bij The Reds graag verlengd. Hoewel Salah pas medio 2023 einde contract zal zijn, is men er toch niet helemaal gerust in bij Liverpool. De aanvaller kon zich vorig jaar niet vinden in het voorstel van de club en sindsdien vonden er geen onderhandelingen meer plaats.