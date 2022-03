Een bed kunnen we de Oekraïense vluchtelingen geven, maar dan begint het pas: “Sorry, maar het is nog een zooitje ongeregeld”

Met de geplande oprichting van vijftien nooddorpen voor Oekraïeners is alvast één taak afgevinkt. Maar de to do-lijst van de overheid is nog lang. Onder de 200.000 Oekraïners op weg naar België zijn er heel wat kinderen die een school nodig hebben. Ouders die willen werken. Of mensen met een trauma, op zoek naar psychologische hulp. “Sorry dat ik het zo uitdruk, maar het is nog een zootje ongeregeld.”