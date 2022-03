“Burgemeester van Melitopol ontvoerd door Russische soldaten”

De burgemeester van de Oekraïense stad Melitopol is vandaag ontvoerd door Russische soldaten die de stad bezetten. Dat melden verschillende Oekraïense overheidsbronnen. “Een groep van 10 bezetters heeft burgemeester Ivan Fedorov ontvoerd omdat hij weigerde met de vijand samen te werken”, aldus het Oekraïense parlement.

Op videobeelden van de ontvoering, die werden gedeeld door presidentieel adviseur Kirillo Timosjenko, is te zien hoe een groep soldaten een gebouw verlaat en daarbij een man met een zwarte zak over het hoofd getrokken vasthoudt.

Volgens de openbare aanklager van de separatistische regio Loegansk wordt er overwogen om de man aan te klagen voor terrorisme. Fedorov wordt in een boodschap op de website van de openbare aanklager beschuldigd van “assistentie aan en financieren van terroristische activiteiten”, en “deel uitmaken van een criminele groepering”. Hij zou volgens de openbare aanklager een lid zijn van de “Rechtse Sector”, een nationalistische Oekraïense paramilitaire groepering die volgens de Russen medeverantwoordelijk is voor een genocide op de Russischtalige inwoners van de regio. Volgens onafhankelijke experts is dat niet het geval.

Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken beschuldigt Rusland er inmiddels van een oorlogsmisdrijf te hebben gepleegd door Fedorov te kidnappen. “De ontvoering van de burgemeester is een oorlogsmisdaad onder de Conventie van Genève, die niet toestaat dat er gijzelaars genomen worden in een oorlog”.

