“Ik neem nog een maand onbetaald verlof. Mijn taak zit er hier nog niet op”

Volgens Ihor Vitenko, verpleegkundige in het Jan Palfijnziekenhuis in Gent, zit zijn taak in Oekraïne er nog niet op. Als hij toestemming krijgt van zijn werkgever, wil hij nog een maand langer in Oekraïne blijven om te helpen.

“Ik zou graag nog een maand onbetaald verlof willen nemen om hier te kunnen blijven helpen. Ze hebben mij hier nu nodig. Ik zet mijn lening thuis wel even on hold zodat ik die ene maand zonder inkomen kan overbruggen.”

Ihor helpt momenteel mee in een militair hospitaal in Chmelnitski, in het westen van Oekraïne. “Gisteren werd hier nog een jonge vrouw binnengebracht met zware verwondingen aan haar hoofd en onderbeen. Ze kon gelukkig geopereerd worden. We krijgen ook veel kinderen binnen met brandwonden. Aangezien er geen elektriciteit meer is, proberen mensen zich op andere manieren te verwarmen. Met heet water bijvoorbeeld, en dan gebeuren er weleens ongelukken.”

“Maandag vertrek ik richting Vinnytsja, op tweehonderd kilometer ten zuidwesten van Kiev. Daar ga ik opnieuw hulp bieden in een militair ziekenhuis. Ik zal er onder anderen soldaten verzorgen. Zaterdag komt hier nog een nieuw konvooi toe met medisch hulpmateriaal. Ik zorg ervoor dat de spullen allemaal goed terechtkomen. Het is duidelijk dat mijn taak hier er nog niet opzit.”