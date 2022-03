De kus met de voetbaltrainer was de druppel: “Ze moest dood, ja. Ik hield haar vast tot ze niet meer bewoog”

Toen hij zijn vrouw betrapte met de voetbaltrainer van hun kinderen is Dennis Peeters ontploft, zo zegt hij zelf. Snikkend maakte hij de jury duidelijk dat hij zich een bedrogen echtgenoot voelde. Het stak hem zo zwaar dat Barbara Ongena (33) tijdens een zoveelste ruzie in de garage dood móést. “Ze bleef me maar hoop geven. Ik hield haar vast tot ze stierf.” De voorbedachtheid blijft hij ontkennen.