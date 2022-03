Rekeningen van Chelsea geblokkeerd: ontvangt Romelu Lukaku straks geen loon meer?

Na de eerdere sancties tegen Chelsea-eigenaar Roman Abramovic voor zijn banden met Russisch president Vladimir Poetin zouden nu ook de rekeningen en de creditcards van de Engelse topclub geblokkeerd zijn. Dat berichtten verschillende Britse media. Afwachten of dat dan wil zeggen dat Romelu Lukaku en co hun loon niet zullen krijgen.

Eerder troffen ook de andere maatregelen tegen Abramovic Chelsea al hard. De Britse overheid besloot donderdag, enkele uren voor de competitiewedstrijd van Chelsea tegen Norwich City, om alle tegoeden en bezittingen van de Russische zakenman te bevriezen. Chelsea moest daarop onder meer de fanshop sluiten en mag voorlopig geen contracten afsluiten met spelers.

De Britse regering overweegt overigens om Chelsea een aangepaste licentie te verschaffen, waarmee de werking van de club vlotter zou moeten verlopen, zo verklaarde een woordvoerder van eerste minister Boris Johnson vrijdag aan persagentschap Reuters.

Donderdag kondigde de Britse overheid nieuwe sanctiemaatregelen aan tegen de Russische clubeigenaar Roman Abramovitsj. Niet alleen zijn tegoeden werden bevroren, maar ook alle entiteiten die eigendom zijn of gecontroleerd worden door de Russische oligarch. De ploeg van Rode Duivel Romelu Lukaku kreeg de toestemming om wedstrijden te blijven spelen, maar gaat daarnaast wel gebukt onder tal van sancties. Zo moest Chelsea de fanshop sluiten en mag het geen kaartjes meer verkopen voor thuiswedstrijden. Spelers vastleggen of contracten verlengen is voorlopig ook niet mogelijk en zelfs de verkoop van de club staat momenteel “on hold”. Vlak na de Russische invasie in buurland Oekraïne had Abramovitsj reeds te kennen gegeven een stap opzij te zetten bij The Blues, niet veel later werd duidelijk dat hij van plan is de club definitief te verkopen.

“We staan in contact met de club en de Premier League omtrent problemen die zijn opgedoken na het instellen van de sancties en de licentie die het ministerie heeft uitgevaardigd”, klinkt het bij de woordvoerder van de Britse premier. “Het is nu aan de club om een aangepaste licentie te vragen. Het is de verwachting dat ze dat ook zullen doen.”