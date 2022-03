Oekraïense tiener (19) filmt vlucht naar Roemenië: “Schrik dat ik mijn vader niet meer zal terugzien”

Diana Totek leefde als 19-jarige een zorgeloos leventje met haar vader en moeder in Oekraïne. Maar op 24 februari veranderde haar wereld volledig toen Rusland haar land binnenviel. Het gezin probeerde aan het oorlogsgeweld te ontsnappen door te vluchten, maar aan de grens van Oekraïne met Roemenië moest ze haar vader achterlaten. Volwassen mannen mogen bij wet het land niet verlaten, omdat ze moeten vechten tegen de bezetter. De tiener probeert troost te vinden door haar verhaal te delen op TikTok en haar leven - zoals het nu is - te filmen.

bekijk ook

TikTokkers tonen hun leven aan de frontlinie van de Oekraïense oorlog: “Meerderheid van Russen gelooft niet wat er hier gebeurt”

Het leven zoals het is in een schuilkelder: Oekraïense twintiger toont de oorlog via Tiktok

(pjv)