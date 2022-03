“Trekvogels en vleermuizen”: Rusland herhaalt beschuldigingen van Oekraïens biowapenprogramma in Veiligheidsraad

Rusland heeft Oekraïne er vrijdag tijdens een spoedzitting van de VN-Veiligheidsraad in New York opnieuw van beschuldigd te werken aan biologische wapens. De Verenigde Staten noemden de Russische beschuldigingen “belachelijk”, en vrezen dat Rusland zelf een aanval met chemische of biowapens tegen de Oekraïense bevolking plant.

Vanuit het Kremlin komen sinds kort berichten als zou Kiev werken aan biowapens. De Russische VN-ambassadeur Vasily Nebenzya zei in de Veiligheidsraad dat zijn ministerie van Defensie over documenten beschikt die aangeven dat er op Oekraïens grondgebied een netwerk is van minstens 30 laboratoria. Deze worden, aldus Moskou, gebruikt voor “gevaarlijke experimenten” met ziekteverwekkers van antrax, tularemie, cholera en andere dodelijke ziekten.

Die ziektes zouden vervolgens door trekvogels en vleermuizen naar Russisch grondgebied verspreid worden. Oekraïne zou ook de coronapandemie gebruikt hebben om dat onderzoek te verhullen. Volgens Rusland krijgt Kiev daarbij trouwens ook de steun van het Pentagon, dat ook zou werken aan een biologisch wapen dat specifieke etnische groepen zou kunnen viseren.

Bij de Verenigde Naties hebben ze geen weet van biowapens die in Oekraïne geproduceerd zouden worden. “Ik ben op de hoogte van berichten in de media over beschuldigingen van biowapenprogramma’s, maar de VN is niet op de hoogte van zulke programma’s”, zei Izumi Nakamitsu, ondersecretaris-generaal voor ontwapening.

VS: “Belachelijk”

De Verenigde Staten doen de Russische aantijgingen af als “propaganda”, en zien er een Russisch voorwendsel in om zelf massavernietigingswapens in te zetten tegen Oekraïne. “Rusland gebruikt de Veiligheidsraad om desinformatie te legitimiseren, en de bevolking te misleiden om deze oorlog van president Poetin tegen het Russische volk te rechtvaardigen”, aldus ambassadeur Linda Thomas-Greenfield. “Oekraïne heeft geen biowapenprogramma, en er bestaan geen Oekraïense biowapenlaboratoria die ondersteun worden door de Verenigde Staten. Oekraïne beschikt enkel over laboratoria om ziektes zoals Covid-19 te detecteren, werk dat in alle openheid uitgevoerd werd.

“Het is daarentegen Rusland dat lange tijd werkte aan een biowapenprogramma in overtreding van het internationale recht”, aldus nog Thomas-Greenfield. “Het is Rusland dat een lange en goed gedocumenteerde geschiedenis heeft van het gebruik van chemische wapens. We vrezen gefundeerd dat Rusland mogelijk een aanval met chemische of biologische wapens tegen het Oekraïense volk plant.”