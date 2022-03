Met Lior Refaelov naar een match van zoon Adrian, bij de U9 van Antwerp: “Als hij dat wegwerpgebaar maakt, weet ik dat ik moet zwijgen”

“Dat is dan 4 euro, graag.” In het voetbal woedt er een felle discussie of er ingang moet betaald worden om naar jeugdwedstrijden te kijken, maar meer en meer clubs voeren het in. Bij Antwerp is dat niet anders en het ticketje is best prijzig. Gelukkig schijnt die zondagochtend de zon op het kunstgrasveld naast de Bosuil en wonen we niet zomaar een partijtje bij. We gaan kijken naar de Elite 1, het hoogste jeugdniveau in België.

De wedstrijden van de U8 zijn al bezig, maar Adrian Refaelov maakt deel uit van de U9. In een hoek van het terrein is een groepje aan het opwarmen. Zou hij daar bijzitten? Een rijzige jongen met zwarte haren samengehouden door een haarbandje valt op. Stijlvol. Dat zou weleens de kleine Rafa kunnen zijn. “Goeie pass, Adrian”, roept de coach. Voilà, bevestiging.

Van zijn ouders is op dat moment nog geen spoor. Anderlecht speelde de avond voordien tegen OHL, maar er is ons verzekerd dat ze er altijd zijn. Waar zijn de Refaelovs? “Lior komt altijd als hij kan”, stelt Younes Mehdaoui, vader van Adrians ploegmaat Liam, ons gerust. “Zon, regen of sneeuw, uit of thuis: maakt niks uit. Zelfs als hij op Anderlecht een zware training heeft gehad, pikt hij zijn zoon nog op om hem naar het voetbal te brengen. Soms zit hij hier naast me: stikkapot.”

© JC Guillaume

Geen ster

Onze zoektocht levert gelukkig snel resultaat op. Uit de schaduw, pal in de zon staat Lior Refaelov. “Kijk daar, een Anderlecht-speler”, grijnzen enkele Antwerp-fans. De piekfijn uitgedoste Israëli – gel in het haar, sneakers van Balenciaga – is aan het bellen terwijl hij over de balustrade leunt. Younes gaat naast hem staan. “Voor ons is Lior geen ster”, vervolgt hij. “Lior is een vriend, heel chill. Als mijn zoon hem ziet op tv, zegt die niet: Kijk daar, Refaelov. Hij roept: Kijk daar, de papa van Adrian. Je zal zien: hij is relaxed.”

Op het terrein maken de U9 zich klaar voor hun match tegen RC Genk. Normaal spelen ze vijf tegen vijf, maar met het oog op volgend seizoen gaan ze al acht tegen acht voetballen. Coach Bram Knaepkens geeft zijn richtlijnen. Jij speelt op positie 7, jij op 9... Best al ingewikkeld. “We beginnen op deze leeftijd echte voetbalaccenten te leggen”, zal de trainer ons later uitleggen. “Vaak spelenderwijs, maar op de maandagtraining tonen we ook weleens beelden. Stap voor stap laten we de kinderen groeien.”

Het telefoontje van Rafa zit er ondertussen op. Van Anderlecht heeft hij geen toestemming om met journalisten te praten, maar hij is fier dat we naar zijn zoon komen kijken. Adrian draagt rugnummer 10 en staat op de linkerflank. “Die nummers wisselen elke week, hoor”, verzekert hij. “Adrian speelt wel liever op rechts. Zijn linkervoet is een groot werkpunt. Let bij Antwerp trouwens ook maar op Liam, die technisch sterk is en op Adelisa, het enige meisje in de ploeg. Een groot talent.”

© JC Guillaume

De kinderen spelen vijf keer een kwartier en Antwerp is sterker dan Genk. Adelissa stuurt de jongens het bos in, Liam dribbelt vlot en Adrian werkt hard. Helaas zonder efficiënt te zijn in de openingsfase. Lior steekt af en toe een duim op, maar elke vader is dezelfde. Als Adrian als diepe spits uit de match verdwijnt, roept de Israëli op zijn zoon en gebaart dat hij harder moet zijn. “Ik moet hem af en toe pushen, maar ik ken zijn limieten. Als Adri met zijn arm zo’n wegwerpgebaar begint te maken, weet ik dat ik moet zwijgen. Dan is zijn grens bereikt.”

Younes lacht. “Normaal is Gal de fanatiekste van de twee”, zegt hij. “Zij laat zich veel meer horen langs de lijn. Lior geeft vooral kleine tips. Ook aan Liam, mijn zoon die technisch vaardig is. Trainer Knaepkens bevestigt. “Profvoetballers zijn de beste ouders. Ik trainde vroeger bij Westerlo ook de zoon van Bart Goor en die mannen weten hoe lang en zwaar de weg naar de top is. Terwijl andere ouders hun kroost naar voetbalscholen sturen, leggen zij geen extra druk. Gewoon wat goeie raad en that’s it.”

Hattrick

Het helpt. In het vierde kwartier stijgt Adrian boven zichzelf uit. Hij etaleert plots dezelfde flair als zijn vader en pakt uit met een hattrick en een assist. De kleine Rafa is snel. “Adrian is een jongen die je liefde moet geven”, legt zijn coach uit. “Als je hem geen vertrouwen geeft, durft hij zijn acties niet te maken. Nochtans heeft hij de sierlijkheid van zijn pa zonder hetzelfde type te zijn. Lior is de man van de korte dribbels, terwijl Adri sneller is. Zeker als we acht tegen acht voetballen. Dan heeft hij de ruimte om een man uit te schakelen op snelheid en is hij soms niet te houden.”

De vraag is wat de toekomst brengt. Ploegmaat Liam speelt volgend seizoen bij PSV en trekt Anderlecht niet aan de mouw van Adrian? Of wat als Rafa ooit terugkeert naar Israël om voor pakweg Maccabi Haifa te spelen? “Ik heb recent nog met Lior gepraat” geeft trainer Knaepkens nog mee. “Het is wel raar als we met de U9 tegen Anderlecht spelen, maar de familie is niet van plan om de volgende jaren weg te gaan uit Antwerpen. Ze wonen in Brasschaat, de kinderen lopen hier school en spreken Nederlands, mama Gal heeft haar juwelierszaak... Ze voelen zich thuis bij Antwerp. Gal komt hier meestal toe in haar jogging met dochter Mia op haar arm. Geen nanny, geen glitter en glamour. Het enige wat een beetje opvalt, is dat Adrian wordt afgezet in een Porsche.”

© JC Guillaume

Selfies

De wedstrijd eindigt finaal in een 9-2-zege en bewijst dat Antwerp serieus inzet op talentontwikkeling. Traditioneel moet iedereen nog een penalty trappen, Adrian ziet de zijne gepareerd door de keeper. Toch geeft zijn pa hem een applausje. Kort, want ondertussen schuiven de spelers van Genk (en hun papa’s) al aan voor een selfie met de ex- Gouden Schoen. “Ook dat is een wekelijks fenomeen”, besluit Knaepkens. “Na affluiten maakt Lior altijd wat tijd voor foto’s. Liever zo dan tijdens de match. Over de partij zelf ben ik best tevreden. We toonden onze fighting spirit. Wat de uitslag was, interesseert me zelfs niet. De enige ploeg die hier moet winnen is de A-ploeg. Liefst ook tegen Anderlecht.”

Dat laatste heeft Lior Refaelov niet meer gehoord. Hij is met zijn zoontje al op weg naar huis. Vandaag supporterde hij voor de U9 van Antwerp, maar straks in het Lotto Park kruist Adrian zijn vingers voor Anderlecht. Family first.