Zeno Debast out tot de play-offs bij Anderlecht?

De voetblessure van Zeno Debast (18) is erger dan gedacht. De jonge verdediger zal enkele weken niet spelen en is mogelijk out tot de play-offs. Ook de bekerfinale komt in het gedrang.

Tegen Antwerp zal Anderlecht door de blessures van Debast en Delcroix én de schorsing van Hoedt met een nooddefensie moeten aantreden. Killian Sardella is een optie als centrale verdediger, maar er is ook de denkpiste om Murillo centraal te posteren met Mykhaylichenko dan als rechtsback. Dat zou RSCA meer duelkracht geven tegen Michael Frey.(mah,jug)