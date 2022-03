Na de dood van een baby in een Gentse crèche moet een parlementaire onderzoekscommissie nagaan wat er fout loopt in de kinderopvang in Vlaanderen. Niet enkel de politieke verantwoordelijkheid van CD&V-minister Wouter Beke staat daarbij ter discussie, maar ook de werking van Kind en Gezin. “Een organisatie met veel mensen, maar weinig coördinatie.”