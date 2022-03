En toen ging het licht uit: Union-verdediger Ismaël Kandouss staat strafschop toe na vreemde handsbal

Union-verdediger Kandouss, hier in duel met Kaba, pakte tegen OH Leuven uit met een onbegrijpelijke handsbal. — © Isosport

Union kwam er uiteindelijk niet door in de problemen, maar vroeg in de wedstrijd tegen OH Leuven pakte verdediger Kandouss uit met een onbegrijpelijke handsbal in de zestien. Het resulteerde in een strafschop voor de thuisploeg, die Schrijvers - bij de tweede poging - tegen de netten jaagde.