Ryan Gravenberch redt Ajax met prachtige streep op bezoek bij Cambuur

Met een subliem afstandsschot heeft Ajax-toptalent Ryan Gravenberch zijn ploeg in de extra tijd aan een zege geholpen tegen SC Cambuur (2-3). In Leeuwarden leek er bij de koffie geen vuiltje aan de lucht voor de Amsterdammers, maar in de tweede periode haalde Cambuur een 0-2-achterstand op en stevende de recordkampioen af op een onverwachte draw en een slechte generale repetitie richting het cruciale Champions League-duel tegen Benfica. Dankzij de late overwinning kan PSV zondag niet langszij komen.