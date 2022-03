Plotse wending in overnamedossier Standard: deze Amerikanen worden de nieuwe eigenaars

Een plotse plottwist op de vrijdagavond. Niet het Canadees-Amerikaanse JKC Capital, maar 777 Partners wordt de nieuwe eigenaar van Standard. De Amerikaanse investeringsgroep haalde het in een slotoffensief. Bruno Venanzi doet de club volledig over aan 777, dat eveneens het stadionproject zal overnemen. Standard communiceerde de deal vrijdagavond laat ook.

“De ondertekening van de overdrachtsovereenkomst (of signing) heeft plaatsgevonden en de afronding van de overdracht (of closing) volgt normaal gesproken binnen enkele weken volgens de gebruikelijke procedure”, valt er in het communiqué te lezen. “Ten laatste eind april zal de club een persconferentie organiseren waarop de nieuwe eigenaar meer details zal geven over zijn strategische visie.”

777 is geen onbekende in het voetbal. Het bedrijf, opgericht door Steven W. Pasko en Josh Wander, bedong in 2018 een minderheidsbelang in het Spaanse Sevilla. Eerder dit seizoen nam het Genoa, de huidige nummer negentien van de Serie A, volledig over en in februari verschafte het 70 procent van de aandelen in de Braziliaanse tweedeklasser Vasco da Gama. Het had daarvoor een kleine 124 miljoen euro over, een recorddeal in het Braziliaanse voetbal. Hoeveel 777 betaalt voor Standard is niet bekend.

‘Multiclub’-beleid

Door de overname is Standard gegarandeerd van een proflicentie voor volgend seizoen. Het is de vraag hoe het elftal van de Rouches er dan zal uitzien. 777 is ambitieus en wil op korte termijn een sportief directeur aanstellen. De ambitie is om een ‘multiclub’-beleid uit te gaan voeren, waarbij er een overkoepelende speelstijl gehanteerd wordt bij alle clubs van het netwerk. Zodoende kunnen spelers makkelijker uitgewisseld worden.

Wel mag Standard zich in de zomer aan een gedaanteverwisseling verwachten. Eind september 2021 nam 777 Genoa, de club van Rode Duivel Zinho Vanheusden, over en vrijwel meteen toonden de nieuwe eigenaars zich daadkrachtig. Zo haalde het de Duitse TD Johannes Spors weg bij Vitesse. Als Red Bull-adept stelde Spors zijn landgenoot Alexander Blessin (ex-KV Oostende) aan als nieuwe hoofdtrainer en investeerde hij voor 20 miljoen euro aan nieuwe spelers. Genoa blijft echter sukkelen in de competitie en won dit seizoen slechts één keer.

Exit Venanzi

Met de intrede van 777 komt er een einde aan het tijdperk-Bruno Venanzi, die bij een overname van JKC nog 25 procent van de club zou behouden. De Luikse ondernemer nam Standard in 2015 over van Roland Duchâtelet. Onder zijn bewind wonnen de Luikenaars twee keer de beker (2016 en 2018), maar belandden ze ook in een negatieve spiraal. Verschillende trainersontslagen, wissels aan de top, schandalen (Edmilson-zaak, Propere Handen, …) en financieel knip- en plakwerk om aan de licentievoorwaarden te voldoen later is Standard enkel nog in potentie een topclub.