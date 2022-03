Belgen in het buitenland: Amadou Onana (Lille) blijft steken op brilscore tegen Saint-Etienne, Yannick Carrasco klopt Cádiz en Jan Vertonghen speelt gelijk

Het Lille van Amadou Onana heeft vrijdagavond op de 28e speeldag van de Ligue 1 kostbaar puntenverlies geleden in eigen huis tegen Saint-Etienne (0-0). Lille hangt zo net buiten de Europese plaatsen, bij Saint-Etienne blijft het degradatiespook aanwezig. In Spanje versloeg Atlético Madrid Cádiz met het kleinste verschil, Yannick Carrasco werd na een uur vervangen.

Lille 0-0 Saint-Etienne

Amadou Onana startte op de bank bij de Franse landskampioen, al mocht hij in de 25e minuut de geblesseerde Renato Sanches komen aflossen. Met de aanvoerder van het Belgische beloftenelftal tussen de lijnen slaagde Rijsel er evenwel niet in om een doorbraak te forceren in een evenwichtige pot voetbal. Onana kopte de grootste kans van de wedstrijd naast het doel van de bezoekers.

Les Dogues kamperen in de rangschikking van de Franse eerste klasse net onder de plaatsen voor Europees voetbal, op de zesde plek met 43 punten. Saint-Etienne staat maar net boven de gevarenzone en wacht ongerust op de resultaten van de degradatieconcurrenten.

Atlético Madrid 2-1 Cádiz

Op hetzelfde moment had Atletico Madrid weinig overschot tegen Cadiz in het eigen Wanda Metropolitano op de 28e speeldag in La Liga (2-1).

Joao Felix (3.) effende al vroeg het pad voor de Madrilenen, maar de bezoekers knokten net voor het rustsignaal terug door toedoen van ervaren rot Alvaro Negredo (45.). Toch bleven de drie punten in de Spaanse hoofdstad dankzij Rodrigo De Paul (68.). Yannick Carrasco was op dat moment al gewisseld bij Atletico: op het uur kwam Angel Correa hem vervangen. De Colchoneros nestelen zich zo op de derde plaats in het klassement van de Spaanse hoogste afdeling met 51 punten.

Benfica 1-1 Vizela

Op de 26e speeldag in de Primeira Liga heeft Benfica vrijdag vrede moeten nemen met een 1-1-gelijkspel tegen staartploeg Vizela. Dat was nog een succes, want al na zes minuten kwam Benfica door een rode kaart voor Adel Taarabt met tien te staan en in de 65e minuut zette Cassiano de bezoekers op voorsprong. Tien minuten later sleepte Henrique Araujo alsnog een punt uit de brand. Jan Vertonghen maakte de 90 minuten vol. Met 58 punten blijft Benfica in de stand derde, op negen punten van Porto en drie van Sporting.