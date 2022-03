Ooit stond hij mét Charles De Ketelaere in de ploeg, zaterdag moet hij zijn generatiegenoot afstoppen. Anton Tanghe (23) vertelt over zijn verleden bij Club Brugge en de toekomst bij KV Oostende, de ploeg waar hij ondertussen aan zijn tweede seizoen als prof bezig is. Een punt tegen zijn ex-lief kan voldoende zijn om het behoud te vieren. “Dat zou top zijn, toch?”