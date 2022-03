Lior Refaelov, Dieumerci Mbokani en Alex Czerniatynski in één ploeg, wat zou dat geven? Vuurwerk, denken wij. In aanloop naar de belangrijke topper tussen Anderlecht en Antwerp van zondag, stelden we een elftal samen van spelers die voor beide clubs uitkwamen. Niet per se de beste elf, maar een gezonde mix van jong en oud, van cult en pure klasse.