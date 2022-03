Ziekenhuizen lijden juridische nederlaag in strijd om recht op abortus in Texas

Abortusklinieken hebben een zware juridische nederlaag geleden in hun strijd tegen de zeer strenge abortuswet in de staat Texas. “We hebben zes lange maanden tegen het abortusverbod gevochten, maar het gerecht heeft ons in de steek gelaten”, aldus het ziekenhuisnetwerk Whole Woman’s Health, dat een klacht had ingediend tegen de zogenaamde “Heartbeat Act”.

De wet verbiedt een abortus zodra een hartslag kan worden vastgesteld bij de foetus. Dat kan al in de zesde week van de zwangerschap, terwijl veel vrouwen op dat moment nog niet weten dat ze zwanger zijn. Particulieren kunnen bovendien rechtszaken aanspannen tegen iedereen die helpt bij de uitvoering van een abortus, en die juridische truc maakt het erg moeilijk om de wet aan te vechten voor de rechtbank.

In december had het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist dat de wet “SB8”, die in september van kracht werd, van kracht kon blijven. Het Supreme Court liet echter de deur op een kier staan voor juridische stappen. De abortusklinieken hadden namelijk geargumenteerd dat de wet in feite wordt gehandhaafd door functionarissen die verantwoordelijk zijn voor medische vergunningen, omdat zij sancties kunnen afkondigen indien abortussen worden uitgevoerd die niet wettelijk waren.

Het hooggerechtshof van Texas, dat volledig gecontroleerd wordt door Republikeinen, oordeelde echter dat die functionarissen die bevoegdheid niet hebben. De klinieken kunnen nu dus tegen niemand nog een rechtszaak aanspannen voor het Hooggerechtshof. De zaak gaat nu terug naar het hof van beroep bevoegd voor Louisiana, Texas en Mississippi - volgens CNN de meest conservatieve rechtbank van de VS - dat hoogstwaarschijnlijk een einde zal maken aan de mogelijkheden om te procederen.

Volgens vrouwenrechtenactivisten is de Texaanse wet ongrondwettelijk onder de historische uitspraak (“Roe vs. Wade”) uit 1973, waarbij abortussen toegestaan zijn tot de foetus levensvatbaar is. De verschillende staten kunnen echter kiezen om de wetgeving aan te passen.