Wisselvallige zaterdag met opklaringen, wolken en lichte regen

In de nacht van zaterdag op zondag wordt het meestal bewolkt met af en toe lichte regen. De minima liggen tussen 3 à 4 graden in de Hoge Venen en 8 of 9 graden in Vlaanderen.

Zondagochtend kan er nog een spatje regen vallen. Dan wordt het droog met tijdelijk opklaringen, al neemt de bewolking snel weer toe. Op het einde van de namiddag begint het te regenen in de gebieden langs de Franse grens. In de loop van de nacht trekt deze regenzone over ons land richting Nederland en Duitsland. De maxima liggen tussen 9 en 13 graden ten zuiden van Samber en Maas en tussen 13 en 15 graden elders. Er is kans op rukwinden tussen 50 en 60 kilometer per uur.

Volgende week start vrij zonnig in het westen, terwijl er elders toch vrij veel bewolking is. In de loop van maandag wordt het overal zonniger. Het kwik stijgt tot 12 of 13 graden in het centrum.