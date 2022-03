België bevriest 10 miljard euro Russisch geld

Het gaat om 2,7 miljard euro op rekeningen en 7,3 miljard euro aan transacties, bevestigt Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën, aan de krant.

Welke gesanctioneerde personen, bedrijven of banken door die maatregelen in België getroffen worden, mag de FOD Financiën niet prijsgeven. Op de Europese sanctielijst staan verschillende hooggeplaatste Russen die op een of andere manier betrokken zijn bij de invasie in Oekraïne, zoals de Russische parlementsleden, hoge militairen, bedrijven, oligarchen en president Poetin zelf.

De Tijd bracht de Belgische belangen van Russische oligarchen en gesanctioneerde bedrijven in kaart. Er blijken vooral Russische connecties te zijn in de petrochemie, energie, metaalverwerking en diamant. Het gaat om bekende bedrijven als touroperator TUI Belgium, waarvan de gesanctioneerde Russische miljardair Aleksej Mordashov medeaandeelhouder is. Er zijn ook Belgische bedrijven met een link met Russische oligarchen die niet door sancties worden getroffen.