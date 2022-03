Biden herhaalt dat NAVO niet rechtstreeks zal ingrijpen: “Zou Derde Wereldoorlog zijn”

De Amerikaanse president Joe Biden herhaalt dat de Verenigde Staten onder geen beding rechtstreeks militair willen ingrijpen tegen de Russen in Oekraïne. “Een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland is de Derde Wereldoorlog”, waarschuwde hij vrijdag.

In een reeks tweets benadrukte de Amerikaanse president vrijdagavond dat zijn land Oekraïne blijft steunen. “Het Amerikaanse volk is verenigd. De wereld is verenigd. Wij steunen het volk van Oekraïne”, klinkt het. Biden benadrukt ook dat het Amerikaanse Congres donderdag nog eens bijna 14 miljard dollar aan extra steun voor Oekraïne heeft vrijgemaakt.

Maar van een rechtstreeks militair ingrijpen van het NAVO-bondgenootschap in het Oost-Europese land kan geen sprake zijn, herhaalde Biden ook. “Ik wil duidelijk zijn: we zullen elke centimeter NAVO-gebied verdedigen met de volledige kracht van een verenigde en geharde NAVO. Maar we zullen geen oorlog voeren tegen Rusland in Oekraïne. Een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland is de Derde Wereldoorlog. Dat moeten we trachten te voorkomen.”

