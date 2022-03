OVERZICHT. Dit gebeurde vannacht in Oekraïne: burgemeester ontvoerd, ontploffingen in Kiev, Russisch offensief “deels succesvol”

We beginnen aan dag 17 van de Russische inval in buurland Oekraïne. En het wordt er zeker niet rustiger op. In de nacht van vrijdag op zaterdag waren er opnieuw hevige bombardementen in verschillende steden. Een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne van afgelopen nacht.

Vrijdagavond kwamen er berichten binnen dat de burgemeester van de Zuid-Oekraïense stad Melitopol, Ivan Fedorov, ontvoerd werd door Russische soldaten. Dat werd bekendgemaakt door verschillende Oekraïense overheidsbronnen. Hij zou “geweigerd hebben samen te werken met de vijand”, klonk het. Op Telegram werd een video verspreid van de vermoedelijke ontvoering.

En ook de rest van de nacht verliep niet erg rustig. In de hoofdstad Kiev waren in de nacht van vrijdag op zaterdag opnieuw luchtsirenes en ontploffingen te horen. Ook in de stad Zjitomir, ten westen van de hoofdstad, klonken de luchtalarmen. Het Oekraïense leger bevestigt dat het Russisch offensief rond Kiev voortduurt en op bepaalde plaatsen “deels succesvol is”.In het zuiden van Oekraïne gingen de gevechten ’s nachts ook verder. De zuidelijke stad Mykolaiv werd vrijdagavond hevig onder vuur genomen door Russische artillerievuur. In de stad brak ook op twee plaatsen brand uit door raketaanvallen.

LEES OOK. ZO ZIT DAT. De drie beweegredenen van Poetin voor de invasie van Oekraïne: “Een te vroeg gepubliceerd persbericht geeft alles weg”

Rond zes uur ’s zaterdagochtend waren de luchtalarmen opnieuw te horen in verschillende steden. Dat zou onder meer het geval zijn in Kiev, Odesa, Soemy, Charkov en Dnipro. De BBC spreekt over meer dan 15 regio’s.

Een beetje positief nieuws kwam er uit de nucleaire onderzoeksinstelling in Charkov. Na een beschieting vrijdag is daar geen verhoogde straling vastgesteld. Dat meldt de nucleaire waakhond van het land. En ook in de voormalige kerncentrale van Tsjernobyl zijn ze erin geslaagd om de stroomtoevoer te herstellen. Die was onderbroken na gevechten met Russische troepen.

LEES OOK. Het gezamenlijke front is gevormd, maar hoe gaat de EU Rusland nu concreet aanpakken?

Op politiek vlak liet de Amerikaanse president Joe Biden opnieuw van zich horen. Hij herhaalde dat hij onder geen beding rechtstreeks militair willen ingrijpen tegen de Russen in Oekraïne. “Een directe confrontatie tussen de NAVO en Rusland is de Derde Wereldoorlog”, waarschuwde hij vrijdag. Hij zei wel opnieuw steun te hebben vrijgemaakt voor Oekraïne.

De Oekraïense president Zelenski prees dan weer buurland Polen voor hun steun in een videoboodschap en deed opnieuw een oproep aan Russische moeders. Hij vroeg hen te voorkomen dat hun zonen naar de oorlog in Oekraïne worden gestuurd. “Stuur uw kinderen niet naar de oorlog in een vreemd land”, zei hij.

Ons land besloot dan weer om voor 10 miljard euro tegoeden te bevriezen vanwege de financiële sancties op Russische oligarchen, banken, bedrijven, politici en andere figuren uit de entourage van de Russische president Vladimir Poetin. Het gaat om 2,7 miljard euro op rekeningen en 7,3 miljard euro aan transacties, bevestigt Francis Adyns, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Financiën, aan de krant De Tijd.