Een vijfde minder coronapatiënten op intensieve zorg

In de voorbije zeven dagen werden er dagelijks gemiddeld 145 patiënten opgenomen in het ziekenhuis voor COVID-19 (+9 procent). Er liggen nu 1.933 patiënten in het ziekenhuis, met en door COVID-19. Dat is 6 procent minder dan een week eerder.

Het aantal coronabesmettingen in de recentste zeven dagen waarvoor geconsolideerde gegevens beschikbaar zijn, tot en met 8 maart, steeg met bijna een kwart tegenover de week ervoor. Er testten 7.250 personen positief in die periode. In diezelfde periode werd er -4 procent minder getest, oftewel 34.000 tests. Dat brengt de positiviteitsgraad op 23 procent (+4,1 procent). Dagelijks overleden er gemiddeld 18 coronapatiënten (-14 procent).

Het reproductiegetal, een maat voor de mate waarin het virus zich verspreidt, ligt momenteel op 1,02 (+15 procent). Een cijfer boven ‘1’ betekent dat de epidemie aantrekt. De Omikron BA.2-variant is inmiddels goed voor 57,6 procent (+12 procent) van de besmettingen.