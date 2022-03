Voormalige NAVO-topman: “Het is mogelijk dat Poetin kernwapens zal inzetten”

Hoe ernstig is de Russische dreiging met kernwapens? Volgens de voormalige NAVO-topman Wesley K. Clark is het zeker mogelijk dat Poetin die zal inzetten. Dat zei hij in een interview met De Morgen.

De Russische president Vladimir Poetin heeft al meermaals gedreigd met het gebruik van kernwapens. Eind februari deed hij bijvoorbeeld de mededeling dat hij de afschrikkingswapens van de nucleaire Russische legereenheden in verhoogde staat van paraatheid had gebracht. Rusland heeft ook nog steeds het grootste kernwapenarsenaal ter wereld en de vrees dat die raketten op een dag ingezet zullen worden, leeft.

Ook de Amerikaanse generaal op rust Wesley K. Clark, die eind vorige eeuw NAVO-opperbevelhebber in Europa was, vreest ervoor. Dat zei hij in een interview met de krant De Morgen. “Het is volstrekt mogelijk dat Poetin tactische kernwapens inzet. Dit is de wereld waarin we leven. We moeten de realiteit onder ogen zien. We kunnen hier niet voor weglopen”, zei hij.

Volgens hem moet de NAVO klaar zijn voor een nieuwe reeks veiligheidsuitdagingen en daarom hun defensie-uitgaven herzien. Volgens hem is het bijvoorbeeld niet langer mogelijk om te vechten in derdewereldlanden.

