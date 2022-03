Lisa (38) nam ontslag bij de gemeente door een racistische en seksistische collega: “Ik begon te denken dat het aan mij lag”

Ze wil me graag ontmoeten, schrijft ze, maar dan in Antwerpen. Ze woont tijdelijk niet meer in Bornem en ze heeft zich op haar muziek gestort: “Even ver weg van alles, van iets negatiefs iets positiefs maken.” Lisa De Raeymaecker (38) is de vrouw die in januari haar ontslag indiende bij de gemeente Bornem omdat ze de racistische en seksistische uitspraken van een collega beu was. Ze stapte met haar verhaal naar de pers. Spijt heeft ze daar allerminst van, maar gemakkelijk is het sindsdien nu ook weer niet.