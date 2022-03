Luiks restaurant voegt 2 euro per persoon toe aan rekening om stijgende energieprijzen te compenseren

Tot de energieprijzen opnieuw een normaal niveau bereiken heeft een restauranthouder in het Luikse Visé beslist om de rekening met 2 euro per persoon te verhogen. Dat schrijft SudInfo.

De energieprijzen zijn al een hele tijd aan het stijgen en de Russische oorlog met Oekraïne maakt de situatie alleen nog erger. Voor velen is het dus oplossingen zoeken om het hoofd boven water te houden. In veel huishoudens wordt de thermostaat een graadje lager gezet, maar een restaurantuitbater in het Luikse Visé heeft een andere oplossing bedacht.

De chef-kok heeft er besloten om bij elke rekening 2 euro extra te tellen per klant. Dat om de stijgende energieprijzen te compenseren. “Tot de situatie is gekalmeerd, verhogen we de rekening met 2 euro per persoon. Het doel is om dit bedrag zo snel mogelijk te verwijderen”, zegt de chef-kok van L’Echappée Belle in Visé.

