Hulpactie voor Oekraïense vluchtelingen draait in de soep in het Waasland; “Vrachtwagen komt niet opdagen”

Guy Van Puyvelde en Matthias Van Landeghem uit Stekene zitten met de handen in het haar. De voorbije dagen verzamelden ze een massa hulpgoederen voor gestrande Oekraïense families in Polen. Maar de vrachtwagen die het transport zou uitvoeren, kwam vrijdag niet opdagen.

Van Landeghem en Van Puyvelde hebben hun roots in Polen. Enkele jaren geleden verhuisde Van Puyvelde samen met zijn Poolse echtgenote naar een klein dorpje in de buurt van het Poolse Wroclaw. “Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kwamen er in Polen snel tienduizenden Oekraïense vluchtelingen toe. Ook in onze buurt”, zegt Van Puyvelde. “Omdat ik zelf vorige week even terug in België was, heb ik hier mijn bestelwagen volgeladen met allerlei hulpgoederen en die al weggebracht. Intussen zijn we al een tweede keer heen en weer gereden.”

Maar omdat er in Stekene en omgeving steeds meer mensen op de hoogte waren, bleef de toevloed aan spullen maar toestromen. “Het was snel duidelijk dat we dit niet meer met een bestelwagen konden regelen. Via via werd daarom een Poolse vrachtwagenbestuurder bereid gevonden om langs ons magazijn in Stekene te komen om alles op te pikken en mee te nemen. Wij volgen dan met onze eigen bestelwagen.”

Maar de vrachtwagen kwam niet opdagen. “Er ligt zo’n 30 kubieke meter materiaal klaar om te laden. Iemand schonk ons zelfs een bestelwagen. Die willen we vanuit Polen dan zelf verder naar Kiev brengen. We zijn dus hopeloos op zoek naar een lege vrachtwagen om het weg te brengen. We hebben zelfs een budget om de brandstof te betalen en we hebben ook een chauffeur met een rijbewijs die de vrachtwagen kan besturen.”

In Polen wordt het materiaal verdeeld onder drie hulpcentra. “Alles komt dus terecht bij de mensen die het echt nodig hebben”, aldus Matthias en Guy.

Wie Guy en Matthias wil helpen kan contact opnemen via 0477/99.20.78.