Italië legt beslag op jacht van 530 miljoen euro van Russische oligarch

De Italiaanse autoriteiten hebben beslag laten leggen op een jacht met een waarde van 530 miljoen euro van de Russische oligarch Andrej Melnitsjenko. De miljardair is een van de oligarchen tegen wie de Europese Unie sancties genomen heeft na de Russische inval in Oekraïne. Dat hebben de Italiaanse autoriteiten zaterdag gemeld.

Vrijdag raakte ook al bekend dat chemiereus BASF in Antwerpen een aantal productieprocessen moet stilleggen of in capaciteit verminderen omdat het voorlopig geen leveringen meer doet aan meststoffenbedrijf EuroChem, dat op de BASF-site gevestigd is. Melnitsjenko is (of was) bestuurder en eigenaar van EuroChem.

Het jacht van Melnitsjenko, de “SY A”, ligt aangemeerd in de haven van Triëst, in het noordoosten van Italië. Het zou het grootste motorzeiljacht in privéhanden ter wereld zijn.

De Italiaanse politiediensten gelast met de strijd tegen financiële criminaliteit hebben bevestigd dat Melnitsjenko “indirect” eigenaar is van het jacht, “via een bedrijf gevestigd in Bermuda”.

Italië legde de voorbije week beslag op activa van Russische oligarchen voor een waarde van zowat 140 miljoen euro, waaronder het 65 miljoen euro dure jacht “Lady M Yacht” van Aleksej Mordasjov, een Russische oligarch met nauwe banden met president Vladimir Poetin.