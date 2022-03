Antwerp-speler Didier Lamkel Zé keert allicht terug uit Rusland: “De situatie is hier moeilijk”

Zet Didier Lamkel Zé (25) binnenkort weer voet op Belgische bodem? Als we hem zelf mogen geloven wel. Wegens de situatie in Rusland en Oekraïne kan de Kameroener, die nog steeds eigendom is van Antwerp, zijn contract laten ontbinden bij zijn Russische club FK Khimki. “Als ik terug in Antwerpen ben, zullen we de aanbiedingen wel bekijken”, deelde Lamkel Zé zelf mee via Instagram.

Het zag er gezellig uit op de spelersbus van FK Khimki. Op zaterdagochtend ging Lamkel Zé, dollend met enkele ploegmaats, live via zijn Instagram-account. Daarin deed hij zijn plan uit de doeken: “De situatie is hier momenteel best moeilijk. Alles begint hier te sluiten. Waarschijnlijk vertrek ik dus uit Rusland.”

Het huurcontract van Lamkel Zé in Khimki loopt nog tot het einde van dit seizoen, maar door de uitzonderlijke oorlogssituatie in Rusland en Oekraïne heeft de FIFA besloten dat buitenlandse spelers vanaf 10 maart hun contract eenzijdig op te schorten tot 30 juni 2022. Als het aan Lamkel Zé ligt, is hij dat alleszins van plan.

Sinds de oorlog uitbrak en de grote Westerse bedrijven één voor één Rusland verlieten, begon Lamkel Zé steeds meer aan een vertrek te denken. Te meer omdat hij ook financiële problemen ondervond. Met de Russische banken die uit het internationale betalingsverkeer gegooid werden, kon hij zijn salaris niet meer doorstorten richting Europa of zijn familie in Kameroen.

Wat nu?

“Na de wedstrijd van morgen (zondag speelt Khimki een thuismatch tegen Sochi, red.) vertrek ik hier. Sven Jaecques (algemeen manager van Antwerp, red.) is op de hoogte. Ik ga terug naar Antwerpen.” Wat er dan moet gebeuren met Lamkel Zé is nog onduidelijk. “Ik bekijk daar de aanbiedingen wel. Hopelijk vind ik een akkoord met een club. Of dat met een Belgische club is, weet ik nog niet.”

Volgens onze informatie heeft Lamkel Zé nog geen andere opties. Bij Antwerp wisten ze nog van niets, maar de club bevestigde aan onze redactie dat het best mogelijk is dat Lamkel Zé voorlopig terugkeert naar de Bosuil wegens de speciale situatie.

Als Lamkel Zé effectief vertrekt uit Khimki was zijn Russische avontuur van wel heel korte duur. Na een uitleenbeurt naar een Slovaakse club leende Antwerp het Kameroense woelwater na de winterstop uit aan de Russische club. In twee matchen leverde de aanvaller evenveel doelpunten af. “De mensen in de club hebben hier veel vertrouwen in mij. Ook de stad is magnifiek! De mensen zijn hier heel vriendelijk.”